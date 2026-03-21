20 të vrarë nga sulmet izraelite në Liban, numri arrin në 1,021 viktima

Ballina Lajmet Rajon dhe Botë 20 të vrarë nga sulmet izraelite në Liban, numri arrin në 1,021...

Mourners react during the funeral of a Lebanese Civil Defence member killed in an Israeli attack on the city of Sidon, on March 19, 2026 [Amr Abdallah Dalsh/Reuters]

Të paktën 20 persona janë vrarë dhe 57 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve ajrore izraelite në disa zona të Lebanon, sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë.

Ministria, përmes raportit ditor të Qendrës së Operacioneve Emergjente, bëri të ditur se numri i përgjithshëm i viktimave që nga 2 marsi ka arritur në 1,021 persona.

Sipas të njëjtit burim, numri i të plagosurve ka shkuar në 2,641 që nga fillimi i sulmeve izraelite.

Raporti thekson se në mesin e viktimave janë 118 fëmijë, ndërsa nga të plagosurit, 370 janë gjithashtu fëmijë. /mesazhi

