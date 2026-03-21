20 të vrarë nga sulmet izraelite në Liban, numri arrin në 1,021 viktima

Të paktën 20 persona janë vrarë dhe 57 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve ajrore izraelite në disa zona të Lebanon, sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë.
Ministria, përmes raportit ditor të Qendrës së Operacioneve Emergjente, bëri të ditur se numri i përgjithshëm i viktimave që nga 2 marsi ka arritur në 1,021 persona.
Sipas të njëjtit burim, numri i të plagosurve ka shkuar në 2,641 që nga fillimi i sulmeve izraelite.
Raporti thekson se në mesin e viktimave janë 118 fëmijë, ndërsa nga të plagosurit, 370 janë gjithashtu fëmijë. /mesazhi