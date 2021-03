“2001 FO 32”, asteroidi më i madh që kalon afër Tokës, 21 Mars

Vëzhguesit astronomikë do të jenë në gjendje të ndjekin asteroidin “2001 FO 32” duke përdorur teleskopë derisa kalon pranë Tokës në 21 Mars.

Sipas gazetës franceze “Le Parisien” në një raport, asteroidi “2001 FO 32”, i cili u zbulua në 2001, është një nga të klasifikuar zyrtarisht si një rrezik potencial, pavarësisht nga fakti se rreziku i përplasjes me Tokën mbetet praktikisht inekzistent.

Nuk paraqet rrezik real!

Gazeta deklaroi se shkencëtarët kanë besim se ky asteroid, i cili ka një diametër më pak se një kilometër dhe pritet të kalojë afër Tokës të Dielën 21 Mars, me një distancë prej dy milion kilometrash, nuk përbën ndonjë rrezik real se është trupi më i madh qiellor që i afrohet planetit tonë që nga fillimi i vitit. Ndërsa kjo ngjarje nuk do të ndryshojë kushtet në sistemin tonë diellor, ajo përfaqëson një mundësi emocionuese për astronomët për të studiuar nga afër këtë asteroid.

Gazeta shtoi se asteroidi “2001 FO 32” do të kalojë me një shpejtësi prej 124 mijë kilometra në orë, gjë që e bën atë më të shpejtë se shumica e objekteve të tjera që kalojnë hapësirën përreth të planetit tonë, sipas Agjencisë Amerikane të Kërkimit Hapësinor NASA.

NASA ka theksuar se nuk ka ndonjë rrezik potencial nga kjo datë, pasi në pikën më të afërt me planetin tonë, ky asteroid do të jetë më shumë se 5 herë larg nesh nga hëna. Sidoqoftë, kriteret shkencore e bëjnë këtë planet të klasifikuar si “potencialisht i rrezikshëm”.

Një mundësi e artë për të mësuar shumë

Gazeta theksoi se ky asteroid u zbulua në 2001 dhe ka qenë nën vëzhgimin e vazhdueshëm të astronomëve. Lance Penner, një shkencëtar në Laboratorin Jet Propulsion të NASA-s, i cili ka një degë për studimin e objekteve afër Tokës, njoftoi se informacioni aktualisht në dispozicion në lidhje me këtë rruzull është i pakët.

Prandaj, kalimi i tij në afërsi të tokës do të ofroj një mundësi të artë për të ditur më shumë rreth tij, duke studiuar dritën e reflektuar në sipërfaqen e e tij, e cili do t’u mundësojë shkencëtarëve të kuptojnë më mirë përbërjen e tij.

Paul Chodas, drejtori i Qendrës për Studimin e Objekteve afër Tokës, shpjegon se astronomët amatorë në hemisferën jugore dhe në gjerësinë gjeografike të ulët veriore do të jenë në gjendje të shikojnë këtë asteroid duke përdorur teleskopë të përmasave të mesme.

NASA konfirmon se të gjithë trupat qiellorë që janë vërejtur deri më tani, nuk ka mundësi të përplasen me planetin Tokë gjatë shekullit të ardhshëm, dhe ekziston një probabilitet shumë i ulët që trupat që nuk janë vëzhguar ende të shkaktojnë një rrezik. /Mesazhi.com