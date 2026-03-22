3 të vrarë dhe 10 të plagosur nga një sulm në kampin Nuseirat në Gaza

Tre persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi ajror që shënjestroi një automjet në kampin e refugjatëve Nuseirat, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Sipas burimeve mjekësore nga Spitali Al-Awda në Nuseirat, viktimat dhe të plagosurit janë dërguar në spital pas goditjes direkte të automjetit nga një mjet ajror pa pilot.
Më herët gjatë ditës, një tjetër person u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm të ngjashëm në qytetin e Gazës, pasi u godit një grup qytetarësh pranë zonës së urës Sheikh Radwan.
Sulmet vijnë në kuadër të vazhdimit të bombardimeve izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës, duke rritur numrin e viktimave dhe duke përkeqësuar situatën humanitare në terren. /mesazhi