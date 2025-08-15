Ministrat e Jashtëm të 31 vendeve arabe dhe islamike, bashkë me sekretarët e përgjithshëm të Ligës Arabe, OBI dhe GCC, kanë dënuar ashpër deklaratat e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu mbi të ashtuquajturin “Izraeli i Madh”, duke paralajmëruar se ato rrezikojnë sigurinë kombëtare arabe dhe stabilitetin rajonal.
Në deklaratën e përbashkët thuhet se këto qëndrime shkelin rëndë të drejtën ndërkombëtare dhe përbëjnë kërcënim për paqen e sigurinë globale.
Ata gjithashtu kritikuan miratimin e ndërtimit të një vendbanimi të ri në Bregun Perëndimor dhe refuzimin e një shteti palestinez.
31 shtete arabe e islamike dënojnë vizionin e Netanyahut për “Izraelin e Madh”
