35 vite pavarësi, Uzbekistani prezanton ambiciet për dekadën e ardhshme

Uzbekistani ka nisur festimet për 35-vjetorin e pavarësisë me një ceremoni madhështore në qytetin e ri të Tashkentit, disa ditë para Ditës së Pavarësisë, më 1 shtator. Uzbekistani shpalli pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik më 31 gusht 1991.
Në ceremoninë e zhvilluar në New Tashkent morën pjesë zyrtarë vendas, të ftuar nga vende të ndryshme dhe artistë nga Uzbekistani dhe jashtë tij. Në skenë u ngjitën edhe tenorët José Carreras dhe Alessandro Safina, si dhe sopranoja Sarah Brightman. Programi u shoqërua me projeksione 3D, efekte ndriçimi, robotë dhe shfaqje me dronë. Presidenti Shavkat Mirziyoyev e shfrytëzoi ceremoninë për të vlerësuar zhvillimin e vendit gjatë 35 viteve të pavarësisë dhe për të prezantuar objektivat e dekadës së ardhshme.
Mirziyoyev tha se pavarësia i kishte rikthyer vendit “nderin dhe dinjitetin, gjuhën amtare dhe vlerat kombëtare”. Ai vuri në dukje gjithashtu reformat ekonomike dhe sociale të ndërmarra gjatë dekadës së fundit, përfshirë heqjen e punës së detyruar dhe të fëmijëve në mbledhjen e pambukut, lehtësimin e konvertimit të monedhës dhe ndryshimet në sistemin e taksave, doganave dhe investimeve.
Mirziyoyev deklaroi se niveli i varfërisë ka rënë nga 35% në vitin 2017 në 4% këtë vit. Për dekadën e ardhshme, presidenti shpalli shtatë programe kombëtare që përfshijnë ekonominë, arsimin, shëndetësinë, mjedisin, drejtësinë, qeverisjen lokale dhe politikën e jashtme.
Në arsim, Uzbekistani synon të ofrojë përgatitje shkollore për të gjithë fëmijët gjashtëvjeçarë, të trajnojë deri në një milion të rinj për profesione me të ardhura më të larta dhe të fusë të paktën 10 universitete uzbeke në listën e 1,000 universiteteve më të mira në botë.
Në shëndetësi, shpenzimet publike synohet të rriten në 5% të PBB-së gjatë pesë viteve të ardhshme, ndërsa do të zgjerohet kujdesi parandalues dhe sigurimi shëndetësor shtetëror. Një tjetër objektiv është përballimi i mungesës së ujit dhe problemeve mjedisore. Autoritetet synojnë të përdorin teknologji për kursimin e ujit në të gjitha tokat e kultivuara brenda pesë viteve.
Programi i fundit lidhet me politikën e jashtme. Mirziyoyev tha se Uzbekistani do të vazhdojë një politikë të hapur dhe pragmatike, duke i dhënë përparësi marrëdhënieve me vendet e Azisë Qendrore dhe duke zgjeruar bashkëpunimin me Bashkimin Evropian, Amerikën, rajonin Azi-Paqësor, Afrikën dhe vendet arabe e myslimane.
Uzbekistani do të marrë gjithashtu drejtimin e Lëvizjes së të Paangazhuarve për herë të parë në periudhën 2027-2029. Kjo organizatë përfshin më shumë se 120 shtete. Festimet në New Tashkent u mbyllën me një koncert të madh, shfaqje me drita, projeksione vizuale dhe një spektakël me dronë mbi qytet.