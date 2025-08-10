6 palestinezë të vrarë në sulmet e fundit izraelite në Rripin e Gazës

Të paktën gjashtë palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën sot në sulme izraelite dhe të shtëna me armë zjarri në gjithë Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore.
Katër civilë u vranë në pjesën qendrore të Khan Younisit kur një dron izraelit shënjestroi një tubim, thanë burimet për Anadolu.
Në një incident tjetër pranë korridorit Netzarim, forcat izraelite hapën zjarr ndaj një grupi njerëzish që prisnin ndihmë humanitare, duke vrarë dy dhe duke plagosur të tjerë.
Më në jug, në një pjesë tjetër të Khan Younisit, u raportua për civilë të vrarë dhe të plagosur pasi forcat izraelite qëlluan drejt një grupi kërkuesish ndihme.
Zyrtarët lokalë të shëndetësisë kanë paralajmëruar vazhdimisht se sulmet në pikat e shpërndarjes së ndihmës po përkeqësojnë krizën humanitare në Gaza, ku zia e bukës po përhapet si rezultat i bllokadës izraelite.
Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha kalimet, duke përkeqësuar kushtet humanitare në enklavë. Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 61.000 palestinezë në territorin palestinez që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.