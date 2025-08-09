7 palestinezë të vrarë dhe dhjetëra të plagosur në sulmet e fundit izraelite në Gaza

Të paktën shtatë palestinezë u vranë dhe dhjetëra u plagosën të shtunën, ndërsa forcat izraelite kryen disa sulme në Rripin e Gazës duke shënjestruar civilë dhe persona që kërkonin ndihmë, thanë burime mjekësore, transmeton Anadolu.
Stafi mjekësor në spitalin al-Awda tha se kanë pranuar trupat e pesë personave dhe 33 të plagosur pas një sulmi izraelit ndaj një grupi civilësh në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat, në pjesën qendrore të Gazës.
Dy palestinezë të tjerë u vranë dhe një tjetër u plagos kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj turmave që prisnin pranë një pike shpërndarjeje ndihmash në rrugën Salah al-Din, në jug të Wadi Gazës.
Raportimet lokale konfirmuan gjithashtu granatime të artilerisë izraelite në lagjen Zeitoun në juglindje të Qytetit të Gazës, duke përkuar me një sulm me dron pranë Xhamisë al-Shaheed në lindje të kampit të refugjatëve al-Bureij, në pjesën qendrore të Gazës.
Izraeli po përballet me zemërim në rritje për shkak të luftës shkatërruese në Gaza, ku më shumë se 61.000 persona janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë së përgjithshme.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me luftën në enklavën palestineze.