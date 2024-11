7 të vr’arë dhe dhjetëra të plagosur në su’lmet iz’raelite në Tiro të Libanit

Numri i të vdekurve përfshin dy vajza të reja, tha Ministria e Shëndetësisë e Libanit. Vazhdojnë kërkimet për personat e zhdukur nën rrënoja.

Në fund të muajit të kaluar, sulmet ajrore izraelite goditën Tirin – një qytet antik në Liban i njohur për sitin e tij të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s – duke lënë pjesë të tij në gërmadha.

Tire është një qytet 2500-vjeçar 80 km (50 milje) në jug të kryeqytetit, Bejrut. Përpara se Hezbollahu dhe Izraeli të fillonin shkëmbimin e zjarrit përtej kufirit vitin e kaluar, të paktën 50,000 njerëz jetonin në Tyre, shtëpia e të krishterëve dhe myslimanëve.

Israeli occupation aircraft bombarded the Al-Housh area in the city of Tyre, southern Lebanon. pic.twitter.com/5RPO1vWxQZ

