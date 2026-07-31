752 persona në një ditë, numër rekord i emigrantëve që kaluan Kanalin Anglez

Autoritetet britanike regjistruan të mërkurën mbërritjen e 752 emigrantëve që kaluan Kanalin Anglez me varka të vogla, një numër rekord që nga fillimi i vitit, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme.
Ata bënë udhëtimin e rrezikshëm në bordin e nëntë gomoneve. Rekordi i mëparshëm për mbërritjet në 24 orë ishte 710, i vendosur më 15 qershor.
Rekordi absolut mbetet 1,305 mbërritje në fillim të shtatorit 2022. Që nga fillimi i vitit, 14,128 persona kanë kaluar me anije në Britani, një numër i zvogëluar me 42% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Rekordi u vendos në të njëjtën ditë kur autoritetet franceze thanë se katër emigrantë u gjetën të vdekur pasi u përpoqën të kalonin Kanalin Anglez. Të paktën 14 persona kanë vdekur në Francë këtë vit në të njëjtën mënyrë.
Autoritetet po zbulojnë gjithashtu se kontrabandistët po përdorin anije gjithnjë e më të mëdha për të marrë më shumë njerëz në bord. Më herët këtë javë, një 19-vjeçar u paraqit në gjykatë në Britani me akuzën se ishte kapiteni i një anijeje të tillë që mbante 167 persona.