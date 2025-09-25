80 deputetë britanikë kërkojnë mbrojtje për Flotilën Global Sumud

Më shumë se 80 deputetë britanikë i kanë kërkuar qeverisë që të sigurojë mbrojtjen e pjesëmarrësve në Flotilën Global Sumud, e cila synon të thyejë bllokadën izraelite në Gaza.
Në letrën drejtuar ministres së Jashtme, Yvette Cooper, theksohet se pjesëmarrësit janë gazetarë, mjekë, punonjës ndihme dhe aktivistë, dhe se nuk përbëjnë kërcënim për Izraelin.
Mes firmëtarëve janë Jeremy Corbyn, Diane Abbott dhe Zara Sultana, e cila ka kërkuar që Britania të dërgojë marinën për të mbrojtur 13 qytetarët britanikë në bord. /mesazhi