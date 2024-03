A e dini se për çfarë shërben tapa e derës së veturës, e cila është shumë e rëndësishme?

Vetura ka një sërë aksesorësh që shumë shoferë as nuk i dinë. Ndërtimet e veturave janë optimizuar që në fillim për të përballuar sa më mirë kushtet në të cilat do të bëhet shfrytëzimi, si dhe standardet e përcaktuara nga organet shtetërore.

Vetura duhet të jetë e besueshme dhe e sigurt, dhe gjithashtu duhet të zgjasë.

Kur bëhet fjalë për këtë të fundit, më të dobishmet janë zgjidhjet e shumta të ndërtimit që do t’i lejojnë veturës të zgjasë.

E kur flitet për llamarinën, gjëja më e rëndësishme është lufta kundër korrozionit.

Duke qenë se nënkupton krijimin e një mjedisi të thatë që është më pak agresiv, trupi ka një sërë kanalesh kullimi.

Ato janë të vendosura edhe në derë, që do të thotë se në pjesën e poshtme do të ketë vrima për kullimin e lëngut të grumbulluar.

Pas një shiu të fortë ose pas një vizite në lavazh, uji do të grumbullohet në derë. Me një lëvizje të thjeshtë do ta hidhni jashtë.

Në veturat që nuk kanë hapje të qasshme përgjithmonë, është e nevojshme të hiqni spinën dhe të lini ujin që është grumbulluar në kanalin e kullimit të dalë.

Të njëjtat kanale ndodhen nën xhamin e përparmë dhe bagazhin, dhe shpesh bllokohen, gjë që mund të shkaktojë probleme të shumta.