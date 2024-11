A e dinit këtë rregull kur blini goma të reja?

Është një rregull e pashkruar që kur blejnë një palë goma të reja, ato vendosen në rrotat e përparme. A është kjo e saktë?

Nëse pyet ekspertët e Michelin, është gabim. Thonë që nuk vendosim kurrë goma të reja në boshtin e përparmë. Në vend të kësaj, ne duhet t’i vendosim ato në boshtin e pasmë dhe t’i lëvizim gomat që ishin në pjesën e pasme në pjesën e përparme. Në të njëjtën kohë, ata theksojnë se ky rregull vlen pavarësisht nga lloji i makinës me të cilën është pajisur vetura.

Menaxheri teknik i Michelin në Mbretërinë e Bashkuar, Brian Porteous kohët e fundit zbuloi për revistën Auto Express se gjysma e shoferëve britanikë nuk e kishin idenë se një ndryshim i tillë gomash ishte optimal. Për t’i bërë gjërat edhe më keq, as shumë dyqane vullkanizuese nuk dinin për këtë.

Tani shumica do të pyesin pse gomat e reja do të shkonin në pjesën e pasme kur ktheheshin dhe frenonin fort me pjesën e përparme. Domethënë, gjithçka ka të bëjë me stabilitetin. Vendosja e gomave më të mira në pjesën e pasme minimizon mundësinë e rrëshqitjes së mbidrejtimit që mund të jetë vdekjeprurëse në rrugë të lagështa kur përplaset me automjete të tjera ose objekte në anë të rrugës.

“Pasi automjeti të jetë i qëndrueshëm, atëherë mund të filloni të mendoni për frenimin dhe tërheqjen”, tha Porteous për Auto Express.

Është e rëndësishme që shoferi të kuptojë dhe kontrollojë më lehtë çdo rrëshqitje të pjesës së përparme. Njeriu i Michelin thekson se ky rregull zbatohet pavarësisht nga konfigurimi i sistemit të drejtimit të veturës.

“Përpara, mbrapa dhe 4×4 reagojnë të gjitha në mënyrë të ngjashme në skajin e kapjes anësore”, tha Porteous.

“Pas një rrëshqitjeje, karakteristikat dhe kërkesat e shoferit për të rivendosur stabilitetin ndryshojnë paksa midis automjeteve të ndryshme, por këshilla për të mbajtur kontrollin më të mirë në pjesën e pasme për të shmangur mundësinë e mbidrejtimit mbetet e njëjtë për të gjitha automjetet”, pohoi ai.