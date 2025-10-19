A e teproi Porsche me ekranet, imazhe që tregojnë si duket brenda Cayenne elektrik

Cayenne Electric ka “sipërfaqen më të madhe të ekranit nga çdo model Porsche deri më sot”.
Vendimi i fundit i Porsche për të riinvestuar në motorët me djegie, sugjeron se miratimi i automjeteve elektrike nuk po përparon aq shpejt sa kishte shpresuar prodhuesi gjerman.
Megjithatë, fokusi i ripërtërirë në motorët tradicionalë nuk po ndikon në planet për Cayenne elektrike.
Premiera do të zhvillohet më vonë këtë vit, dhe ndërkohë kemi një vështrim të hershëm në kabinën.
Meqenëse jemi në vitin 2025 dhe ekranet dominojnë pjesën e brendshme, Cayenne Electric ka “sipërfaqen më të madhe të ekranit nga çdo Porsche deri më sot”.
Një panel instrumentesh digjital 14.25 inç dhe një ekran pasagjeri opsional 14.9 inç, krijojnë kornizën e të ashtuquajturit “Flow Display”.
Ky ekran OLED i lakuar 12.25 inç shtrihet poshtë konsolës qendrore dhe strehon shumicën e kontrolleve të “klimës”.
Disa çelësa fizikë mbeten, megjithëse dukshëm më pak se në Cayenne me motor me djegie.
Porsche do të ofrojë gjithashtu çatinë e saj panoramike prej xhami më të madhe deri më sot, të ndarë në nëntë segmente që mund të ndryshohen individualisht nga e errët në transparente me prekjen e një butoni.
Ndryshe nga shumica e çative prej xhami, kjo hapet përpara, si një çati klasike.
Përveç brendësisë, Porsche po zbulon gjithashtu disa specifikime paraprake interesante. Versioni më i fuqishëm do të ketë më shumë se 1,000 kuaj fuqi.
Për një SUV kaq të madh dhe padyshim të rëndë, performanca është mbresëlënëse: 0-100 km/orë në më pak se tre sekonda, 0-200 km/orë në më pak se tetë sekonda dhe një shpejtësi maksimale prej mbi 250 km/orë.
Bateria është një paketë litium-jon 113 kWh me dendësi energjie shtatë përqind më të lartë se ajo në Taycan. Rrezja e përshkimit vlerësohet në më shumë se 600 km sipas ciklit WLTP.
Me një karikues 400 kW, një karikim nga 10 në 80 përqind të kapacitetit zgjat rreth 15 minuta.
Për ata që preferojnë të mos përdorin kabllo, një karikues pa tel prej 11 kW do të debutojë në Evropë në vitin 2026 përpara se të shfaqet në tregje të tjera.
Cayenne Electric merr teknologji të sofistikuar siç është pezullimi standard me ajër, dhe drejtimi opsional i rrotave të pasme që e zvogëlon rrethin e kthesës me një metër në rreth 11.1 metra.
Si shtesë, frenat qeramike, ekskluzive për versionin më të lartë, kanë disqe masive 440 mm në pjesën e përparme dhe 410 mm në pjesën e pasme.
Modeli më i lartë i gamës gjithashtu merr një bllokim diferencial standard të kontrolluar elektronikisht në pjesën e pasme.
Sistemi vetë-nivelues Active Ride që gjendet tashmë në Panamera dhe Taycan do të ofrohet gjithashtu.
Për tradicionalistët që nuk heqin dorë nga motorët me benzinë, debutimi i Cayenne Electric nuk do të thotë fundi i versioneve me motor me djegie të brendshme.
Porsche planifikon ta mbajë SUS Cayenne edhe në dekadën e ardhshme. Strategjia pasqyron atë të modeleve të tjera SUV: Macan elektrik do të bashkëjetojë me një crossover të ri me benzinë që do të mbërrijë në vitin 2028, dhe SUV-i i ri me tre rreshta ulësesh, i konceptuar fillimisht si një model tërësisht elektrik, do të lansohet së pari me një motor benzine përpara se të mbërrijë versioni elektrik.