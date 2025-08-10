A mund të ketë Izraeli një vend “normal” në Lindjen e Mesme?

Pothuajse çdo shtet në Lindjen e Mesme ka dënuar luftën e Izraelit në Gaza. Arabia Saudite ka deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me Izraelin varet nga krijimi i një shteti palestinez.
Jordania, Egjipti dhe disa vende të Gjirit kanë marrëdhënie diplomatike me Izraelin, por e kanë kritikuar hapur.
Në Evropë, gjithnjë e më shumë vende po e njohin Palestinën, ndërsa BE po rishikon marrëdhëniet ekonomike me Izraelin.
Por a mjaftojnë fjalët për ta ndalur Izraelin nga vrasjet dhe uria ndaj palestinezëve? Dhe çfarë do të duhej që vendet të shkëpusnin marrëdhëniet me të?
Debati i plotë mund të ndiqet në “Inside Story” të Al Jazeera.