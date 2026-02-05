A po ndodh një pajtim i madh në botën islame?

Turqia dhe Arabia Saudite, bashkimi që mund të bëjë fuqinë
Turqia do të vazhdojë të mbështesë stabilitetin e Sirisë dhe të bashkëpunojë me Arabinë Saudite për rindërtimin e vendit, tha Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan gjatë një takimi me Princin e Kurorës Saudite Mohammed bin Salman në Riad të martën.
Udhëheqësit diskutuan çështje rajonale dhe globale, marrëdhëniet dypalëshe, energjinë dhe mbrojtjen gjatë takimit, sipas një deklarate nga Drejtoria e Komunikimit e Presidencës Turke.
“Ankaraja vazhdon të punojë për rindërtimin e Gazës,” tha Erdogan, duke bërë thirrje për përpjekje të intensifikuara për t’i dhënë fund krizës humanitare.
Dy udhëheqësit diskutuan gjithashtu në detaje situatën e fundit në Jemen dhe zhvillimet në Afrikën Lindore.
Erdogan shprehu vendosmërinë e tij për të ngritur marrëdhëniet Turqi-Saudite në një nivel më të lartë përmes hapave që duhen ndërmarrë në një numër fushash.
Është ky një tregues zgjim në botën islame, pasi një partneritet Turqi-Saudi është shumë përcaktues në krijimin e një fuqie potente në sfidat e shumta gjeopolitike.
Kujtojmë se bota islame nisi rënien kur sauditët u nxitën kundër osmanëve në emër të nacionalizmit arab, duke vënë në plan të dytë kauzën islame, pra vëllazërinë fetare.
Nëse ndodh sërish një rikthim në këtë kauzë, bota islame fiton një fuqi që mund t’u rezistojë të gjithë egërsirave momentale që dominojnë botë, me çifutët në krye. /tesheshi