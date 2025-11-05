A qëndron ky ambasador homo pas “Barazisë Gjinore”?

Pas dështimit të dukshëm për një rilindje të pretenduar të Shqipërisë, duke e shëruar atë më së pari te handikapi më i madh, njeriu që e popullon, duke vijuar me mbrapshti historike në qeverisje, Rama duket se e ka kthyer anëtarësimin e Shqipërisë në BE në një lloj kauze politike finale, si e vetmja mënyrë për të të harruar mosrilindjen dot të shumëçkaje në këtë vend, nën një dëshpërim konstant edhe nën qeversjen e tij, në mos të shtuar, si pasojë e një zhgënjimi masiv ndaj tij, edhe pse vijon në qëndrojë në pushtet e të fitojë zgjedhje.
Ai deklaroi së fundi se PS nuk ka ndërmend që të ikë nga pushteti, pra ai, pa e futur Shqipërinë në BE. Vetëm që Shqipëria të anëtarësohet në BE, Rama tha se është i gatshëm që të qëndrojë edhe në paradhomën e Brukselit, pa të drejtë vetoje, por me të gjitha përfitimet si një i barabartë.
“I qëndroj kësaj ideje. Është qasje që u jep të dyve atë që duhet, pa i krijuar probleme njëri tjetrin. Ne duam të bëhemi anëtarë të BE, të kemi akses të plotë në ngrehinën e BE, nga pikëpamja e legjislacionit, kapaciteteve, buxheteve. Pas një marrëveshjeje, ne ulemi në tryezë. E rëndësishme të mos kemi veto, dhe ata të mos tremben nga vetoja unë. Kështu që e përshëndes këtë ide, nuk më gjen fare të surprizuar”, tha ai në një konferencë për shtyp me njeriun e Brukselit në Tiranë, një homo i deklaruar, italiani Silvio Gonzato.
Dhe mund të aludohet se projekligji për “Barazinë Gjinore”, një minavënës i shtetit dhe shoqërisë shqiptare, vjen dhe për shkak të këtij konteksti politik. Pra, ambasadori i BE-së në Shqipëri mund të diktojë një axhendë LGBT teksa qeveria kërkon të marrë skeptrin e futjes së Shqipërisë në BE.
Është ky një aludim gjithsesi, pasi vetë Gonzato është kujdesur të mos shprehet për projakligjin që pritet të votohet në parlament.