Abbas falënderon Turqinë për mbështetje të vazhdueshme të kauzës palestineze

Presidenti palestinez Mahmoud Abbas ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan, ku shprehu mirënjohje për qëndrimet e palëkundura politike të Turqisë në mbështetje të kauzës palestineze dhe për ndihmën e vazhdueshme humanitare ndaj popullit palestinez, veçanërisht në kushtet katastrofike në Rripin e Gazës.
Abbas dënoi vendimin e qeverisë izraelite për të ripushtuar Gazën dhe për të zhvendosur popullsinë, duke e cilësuar si një krim të ri dhe duke theksuar nevojën për veprim të menjëhershëm ndërkombëtar. Ai nënvizoi rëndësinë e koordinimit me Turqinë dhe organizatat ndërkombëtare për të ndalur këto plane, si dhe nevojën për armëpushim të menjëhershëm, lirimin e pengjeve dhe hyrjen e ndihmave humanitare.
Erdoğan përsëriti mbështetjen e Turqisë për palestinezët dhe refuzimin e planeve izraelite, duke theksuar se Ankaraja po punon për thirrjen urgjente të një sesioni ministror të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) për të diskutuar situatën. /mesazhi