Administrata Trump fillon një operacion të ri në Massachusetts për deportimin e emigrantëve

Administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ka nisur një operacion të ri në Massachusetts që synon “deportimin e emigrantëve që kanë hyrë ilegalisht në vend dhe dyshohen se kanë kryer krime”, transmeton Anadolu.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së (DHS) në një deklaratë për CNN informoi se operacioni, i quajtur “Patriot 2.0” dhe i kryer nga Zyra e Emigracionit dhe Doganave e SHBA-së (ICE), është një vazhdim i një operacioni të nisur në maj.
Në deklaratë kritikohet praktika “qyteti strehë” i zbatuar nga Kryetarja Demokrate e Bostonit, Michelle Wu, duke mbrojtur idenë se këto politika “tërheqin kriminelë dhe rrezikojnë sigurinë publike”.
DHS deklaroi se kriminelët emigrantë të liruar nga autoritetet lokale do të kapen dhe deportohen nga ekipet federale.
Në anën tjetër, Kryetarja e Bashkisë së Bostonit, Wu, në një deklaratë theksoi se operacioni nuk do të mbështetet nga burimet e qytetit.
Guvernatorja e Massachusetts, Maura Healey, në një intervistë për MSNBC u shpreh se “Ajo që po bëjnë ICE dhe administrata nuk ka të bëjë me sigurinë publike, por se është një shfaqe politike. Kjo është një lojë politike pushteti dhe një përpjekje për frikësim”.
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ka ngritur një padi kundër administratës Wu në lidhje me politikën e “qytetit strehë” të Bostonit.
Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, konfirmoi në fillim të muajit se ICE planifikon të zgjerojë operacionet e saj në qytetet kryesore.
Gjatë demonstratave të mbajtura në mbështetje të emigrantëve të parregullt të ndaluar nga Zyra e Imigracionit dhe Doganave (ICE) në qytetin Los Angeles të SHBA-së, shumë njerëz u ndaluan dhe herë pas here shpërthyen përleshje midis forcave të rendit dhe protestuesve.
Administrata Trump vendosi Gardën Kombëtare dhe Marinsat me qëllim për të vënë nën kontroll situatën.