Aeroplani me shtetas të ndryshëm nga Flotilja Globale Sumud zbret në Stamboll

Aeroplani që transportonte aktivistë nga Flotilja Globale Sumud, të cilët u sulmuan dhe u ndaluan nga Izraeli në ujërat ndërkombëtare, u ul në Aeroportin e Stambollit sot pasdite, raporton Anadolu.
Aeroplani, i cili u nis nga Aeroporti Ramon në Eilat, Izrael, mbërriti në aeroport në orën 15:50 sipas kohës lokale.
Gjithsej 137 persona nga flotilja, përfshirë 36 shtetas turq dhe 23 shtetas malajzianë, mbërritën në Stamboll me këtë fluturim.
Aktivistët u pritën nga zyrtarë dhe persona të tjerë në aeroport.
Përveç shtetasve turq dhe malajzianë, në aeroplan ndodheshin edhe shtetas të SHBA-së, Emirateve të Bashkuara Arabe, Algjerisë, Marokut, Italisë, Kuvajtit, Libisë, Mauritanisë, Zvicrës, Tunizisë dhe Jordanisë.