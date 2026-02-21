Aeroplanmbajtësja amerikane hyn në Mesdhe, Trump shqyrton goditje ndaj Iranit

Aeroplanmbajtësja amerikane USS Gerald R. Ford ka hyrë në Detin Mesdhe, në kuadër të një grumbullimi të madh forcash ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme. Anija u pa duke kaluar përmes Ngushticës së Gjibraltarit, që lidh Oqeanin Atlantik me Mesdheun.
Sipas raportimeve, dërgimi i saj është urdhëruar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili ka deklaruar se po “shqyrton” mundësinë e një goditjeje të kufizuar ndaj Iranit, nëse dështojnë negociatat për një marrëveshje të re bërthamore me Teheranin. Trump kishte tërhequr SHBA-në nga marrëveshja e mëparshme bërthamore gjatë mandatit të tij të parë.
17 anije luftarake amerikane në rajon
Aktualisht, SHBA ka 13 anije luftarake në Lindjen e Mesme, përfshirë aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln, nëntë shkatërrues dhe tre anije luftarake bregdetare.
Me mbërritjen e “Ford”, e cila shoqërohet nga tre shkatërrues, numri i përgjithshëm i anijeve amerikane në rajon arrin në 17. Është e rrallë që dy aeroplanmbajtëse amerikane të jenë njëkohësisht të pranishme në Lindjen e Mesme.
Të dyja aeroplanmbajtëset kanë mijëra marinarë në bord dhe dhjetëra avionë luftarakë.
Forca ajrore dhe mbrojtja kundërajrore
Përveç avionëve të vendosur në aeroplanmbajtëse, SHBA ka dërguar edhe dhjetëra avionë të tjerë luftarakë në rajon. Mes tyre janë avionët e avancuar F-22 dhe F-35, si dhe F-15, F-16 dhe avionë për furnizim me karburant në ajër KC-135.
Po ashtu, SHBA ka forcuar sistemet tokësore të mbrojtjes ajrore në Lindjen e Mesme, ndërsa shkatërruesit me raketa të drejtuara ofrojnë mbrojtje ajrore edhe në det.
Trupa amerikane në baza ushtarake
Edhe pse nuk pritet që forcat tokësore amerikane të marrin pjesë në ndonjë sulm të drejtpërdrejtë ndaj Iranit, Shtetet e Bashkuara kanë dhjetëra mijëra ushtarë të vendosur në baza ushtarake në rajon.
Rritja e pranisë ushtarake amerikane vjen në një kohë tensionesh të shtuara me Iranin dhe pasiguri për të ardhmen e negociatave bërthamore. /mesazhi