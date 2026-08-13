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Aeroporti i Stambollit thyen rekordin e të gjitha kohërave për numrin e pasagjerëve ditorë në Turqi dhe Evropë

Aeroporti i Stambollit theu rekordin e tij ditor të të gjitha kohërave të pasagjerëve në Turqi dhe Evropë të shtunën, tha sot ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, transmeton Anadolu.

Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Uraloglu tha se aeroporti u shërbeu 289.732 pasagjerëve më 9 gusht.

“Aeroporti ynë i Stambollit u shërbeu 289.732 pasagjerëve më 9 gusht, duke regjistruar edhe një herë numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të të gjitha kohërave në Turqi dhe Evropë”, tha ai.

“Ne po forcojmë pozicionin e Stambollit si një qendër globale e aviacionit me infrastrukturën e fortë të transportit që kemi ndërtuar”, shtoi ai.

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