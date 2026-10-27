Agjencia e OKB-së për refugjatët paralajmëron për përkeqësim të zhvendosjes në Ukrainë

Agjencia e OKB-së për refugjatët paralajmëroi sot se sulmet e intensifikuara ruse ndaj infrastrukturës energjetike dhe objekteve civile të Ukrainës po nxisin zhvendosje të mëtejshme, duke lënë miliona pa ngrohje ose energji elektrike dhe me qasje të kufizuar në ujë dhe gjëra të tjera thelbësore, transmeton Anadolu.
Drejtori rajonal i UNHCR-së për Evropën, Philippe Leclerc u tha gazetarëve në Gjenevë se sulmet gjithnjë e më të shpeshta me raketa dhe dronë po kërcënojnë civilët në të gjithë Ukrainën, përfshirë zonat larg vijave të frontit.
Midis 1 shtatorit dhe 14 tetorit, 10 incidente sigurie prekën personelin e UNHCR-së ose partnerët humanitarë, përfshirë sulme pranë punonjësve të ndihmës, zyrave, depove dhe automjeteve humanitare të shënuara qartë.
“UNHCR-ja i bën thirrje Federatës Ruse të ndërpresë sulmet ndaj civilëve dhe përsërit se punonjësit dhe asetet humanitare duhet të mbrohen dhe të mos trajtohen si shënjestra”, tha Leclerc.
Që nga janari, më shumë se 136 mijë të evakuuar kanë kaluar nëpër qendrat e tranzitit të mbështetura nga UNHCR, rreth 70 për qind më shumë se gati 80 mijë të regjistruar gjatë gjithë vitit 2025, sipas agjencisë.
Gati 40 për qind e atyre që po largohen janë të moshuar ndërsa shumë të tjerë kanë aftësi të kufizuara. Rreth 10.8 milionë njerëz brenda Ukrainës kanë nevojë për ndihmë humanitare ndërsa gati 5.2 milionë refugjatë ukrainas mbeten në të gjithë Evropën.
Leclerc paralajmëroi për rritjen e retorikës anti-refugjatë dhe armiqësisë ndaj refugjatëve në pjesë të Evropës, duke i nxitur qeveritë të vazhdojnë mbështetjen për ukrainasit e zhvendosur dhe komunitetet pritëse.
Një studim i kohëve të fundit zbuloi se 67 për qind e refugjatëve të rritur ukrainas në nëntë vende evropiane ishin të punësuar në vitin 2025 ndërsa 84 për qind e fëmijëve refugjatë ndiqnin shkollat kombëtare.