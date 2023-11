“Ai është kaderi i Allahut, o miku im, prandaj tregohu i mirësjellshëm!

Dhimbjet shoqëroi me ‘elhamdulilah’ (falënderimi i qoftë Allahut) dhe duro me ‘hasbijellahu ve ni’amel-vekil’ (Më mjafton Allahu, Ai është Përkujdesësi më i mirë).

Ajo, që të ka ikur, nuk ka qenë e krijuar për ty, dhe ajo që është krijuar për ty, nuk ka për të të ikur (prej teje)!

Janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletët!

‘Nuk e di, ndoshta Allahu ka për të të sjellë, pas kësaj, ndonjë gjë tjetër!” – (Kur’ani, Et-Talak: 1)

Selami (paqja) qoftë me zemrën tënde!

_________________

Ed’hem Sherkavi

Nga: Lavdrim Hamja

