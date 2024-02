“O Zekerija, Ne po të japim ty lajmin e mirë…“[Kuran, 19:7]

Eshtrat iu kishin dobësuar,

Koka e tij ishte ndriçuar nga thinjat,

Gruaja e tij ishte beronjë,

Por, ai e dinte se me shkaqe gjykojnë njerëzit, e jo Allahu i Lartësuar!

Prandaj, i ngriti duart dhe u lut: “Më dhuro nga ana Jote një pasardhës!“

Dhe i erdhi përgjigjia: “O Zekerija, Ne po ta japim ty lajmin e mirë për një djalë…“

Andaj, ai i cili e lidh zemrën e tij me shkaqet, Allahu e lë në ato!

Ndërsa, ai i cili e lidh zemrën e tij me Allahun, përgatiten shkaqet për të!

Ed’hem Sherkavij