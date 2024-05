“Dje, këmisha ishte shkak i dëshpërimit të babait të tij:

“Dhe, i erdhën me këmishën e tij me gjak të rremë!” – (Jusuf: 18)

E, sot këmisha është shkak për gëzimin e babait të tij:

“Shkoni me këtë këmishën time dhe hidhjani në fytyrë babait tim, i vjen shikimi dhe ejani me tërë familjet tuaja!” – (Jusuf: 93)

Ajo, që një ditë ndoshta të dëshpëron, mund të jetë gëzimi yt nesër!!

Kështu që, ki mendim të mirë për Allahun dhe ji optimist, sepse tërë çështja i takon Allahut!

Dr. Ahmed Isa El-Misaravi

