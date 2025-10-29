Aksident ajror në Kenia, 11 të vdekur në rrëzimin e avionit turistik

Një avion i vogël turistik është rrëzuar të martën në jug të Kenias, duke shkaktuar vdekjen e të gjithë 11 personave në bord. Avioni i tipit Cessna 208B Grand Caravan, i operuar nga kompania Mombasa Air Safari, po udhëtonte nga Diani drejt Rezervatit Kombëtar Maasai Mara, një destinacion i njohur turistik.
Sipas autoriteteve keniane, viktimat janë tetë turistë hungarezë, dy gjermanë dhe piloti kenian. Aksidenti ndodhi në një zonë të pyllëzuar dhe me terren të vështirë në Kwale County, rreth 40 kilometra nga aeroporti i nisjes.
Hetimet paraprake tregojnë se moti i keq dhe mjegulla e dendur mund të kenë kontribuar në rrëzimin e avionit. Autoritetet e aviacionit civil në Kenia kanë nisur një hetim të plotë për të përcaktuar shkakun e saktë të tragjedisë. /mesazhi