Aksident tragjik në provincën Hatay të Turqisë, 12 të vdekur dhe 32 të plagosur – VIDEO

Një incident tragjik ndodhi në provincën Hatay të Turqisë të shtunën, pasi një kamion u përplas me disa automjete që prisnin në një pikë karburanti, duke shkaktuar humbjen jetëve e të paktën 12 personave dhe duke lënë 32 të tjerë të plagosur.

Burimet vendase kanë bërë të ditur se kamioni është përplasur në linjën e automjeteve, duke shkaktuar më pas një zjarr që përfshiu dy mikrobusë aty pranë.

Ngjarja ndodhi jashtë qytetit Belen në Hatay, provincën më jugore të Turqisë. Raportet paraprake bëjnë me dije për 12 të vdekur dhe 32 të plagosur.

Në vendngjarje kanë mbërritur me shpejtësi ekipet e zjarrfikësve për të shuar flakët.

Vijojnë hetimet për përcaktimin e identitetit të drejtuesit të kamionit dhe zbardhjen e faktorëve që kanë çuar në humbjen e kontrollit mbi mjetin.

🚨#BREAKING: #Turkish health minister says 12 people dead and 31 more injured after out-of-control truck crashed into crowd in Hatay pic.twitter.com/0D7toJ1qGM

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) May 6, 2023