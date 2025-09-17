Aktivistët: Vala e arrestimeve në Bruksel “synonte frikësimin e mbështetësve të Palestinës”

Një seri arrestimesh që shënjestruan palestinezët në Bruksel ishte pjesë e një përpjekjeje për të frikësuar demonstruesit dhe për të dobësuar mbështetjen publike për Palestinën, thanë grupet e aktivistëve të mërkurën, transmeton Anadolu.
Të paktën gjashtë palestinezë janë ndaluar këtë muaj në lidhje me demonstratat pro-palestineze në kryeqytetin e Belgjikës, sipas organizatave të të drejtave të njeriut. Disa u liruan pas orësh në paraburgim pa akuza ose dokumentacion.
“Disa nga njerëzit që u arrestuan as nuk e dinin pse po ndaloheshin, ata ishin thjesht duke u kthyer në shtëpi,” citoi faqja e internetit e lajmeve “The Bulletin” se ka thënë aktivistja e të drejtave të njeriut Stefi Richani.
Richani ka mbrojtur idenë se ndalimet ishin të motivuara politikisht, duke i përshkruar ato si “një strategji të qëllimshme dhe raciste”.
Grupet e të drejtave thanë se justifikimi më i zakonshëm që dha policia ishte “prishja e rendit publik”, një koncept i gjerë që ata besojnë se po keqpërdoret për të synuar aktivistët palestinezë.
Organizata jofitimprurëse Ahrar Palestine tha se aktivisti palestinez Hussam Al-Faqawi u arrestua më 10 shtator pas një demonstrate. Më herët këtë muaj, grupi raportoi arrestimin e 18-vjeçarit Hamouda, një azilkërkues nga Gaza, dhe 20-vjeçarit Anas, gjithashtu nga Gaza, i cili thuhet se u transferua në një qendër të mbyllur paraburgimi për emigrantë.
“Është e qartë që është një formë frikësimi nga ana e policisë dhe qeverisë”, tha aktivisti palestinez belg Tarek Al Refai, duke vënë në dukje se arrestimet shpesh ndodhin pas demonstratave kur grupet janë më të vogla.
Megjithatë, grupet aktiviste pohojnë se palestinezët po veçohen dhe se arrestimet kanë për qëllim të krijojnë frikë midis atyre që flasin për Palestinën.
Ushtria izraelite ka vrarë në Gaza pothuajse 65.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, që nga tetori i vitit 2023. Bombardimet e pamëshirshme e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në zi buke dhe përhapjen e sëmundjeve.