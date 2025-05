Aktivisti Pro-Palestinës në Belgjikë denoncon arrestimin pas pjesëmarrjes në protestë

Aktivisti palestinez Mohammed Khatib, i cili punon për rrjetin e solidaritetit me të burgosurit palestinezë “Samidoun”, ka deklaruar se është arrestuar nga policia belge pas pjesëmarrjes në një protestë pro-Palestinë në Bruksel.

Khatib e sheh këtë arrestim si pjesë të një përpjekjeje më të gjerë për të ushtruar presion ndaj kritikëve të luftës së ashpër të Izraelit në Gaza.

“Nëse ata do të kishin diçka kundër meje, nuk do të isha ulur këtu, por në burg,” tha ai për Al Jazeera. “Qëllimi i kësaj frikësimi është të heshtet lëvizja, të bëhemi shembull për të tjerët dhe t’u thuhet se nëse bëjnë të njëjtën gjë, ky do të jetë fati i tyre. Ne do ta luftojmë këtë.”