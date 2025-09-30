Aktivisti serb në Flotiljen Globale “Sumud”: Presim të jemi në Gaza brenda 3-4 ditësh

Aktivisti serb 24-vjeçar Ognjen Markoviq, që ndodhet në Flotiljen Globale “Sumud” për në Gaza, tha se janë 3-4 ditë larg enklavës së rrethuar palestineze.
Markoviq, i cili është gjithashtu piktor, tha për Anadolu se është nisur me Flotiljen Globale “Sumud” për të thyer bllokadën izraelite dhe për të dërguar ndihma humanitare në Gaza.
Ai e quajti si “çmenduri” përpjekjen për të legjitimuar gjenocidin izraelit në Gaza dhe për këtë arsye vendosi të bashkohet me këtë flotiljen. Markoviq tha se udhëtimi me flotën filloi nga Barcelona dhe në anijen ku ndodhet ai janë dhjetë persona të tjerë nga vende të ndryshme.
Ai shtoi se anija e tyre nuk është dëmtuar nga sulmet izraelite, por theksoi se “është e frikshme të sulmohet një mision human natën vonë”.
“Jemi 3-4 ditë larg Gazës. Të martën (sot) do të hyjmë zyrtarisht në zonën e kuqe ku ata (izraelitët) zakonisht fillojnë arrestimet. Do ta shohim së bashku se çfarë do të ndodhë”, tha Markoviq.
– “Turqia po ndjek ngjarjet nga afër”
Markoviq vuri në dukje se anijet e marinës italiane dhe spanjolle po ndjekin flotiljen, ndërsa edhe ushtarët turq po monitorojnë situatën nga afër. Ai shtoi se mbështetja e Turqisë jep shpresë që të drejtat e aktivistëve në anije të mos shkelen.
Aktivisti i ri tha se nuk kanë frikë nga ndërhyrja izraelite, por janë të shqetësuar. “Jemi përgatitur për këtë që nga fillimi. Po përballemi me ushtrinë më shkatërruese të ditëve tona”, tha ai.
Ai e përshkroi situatën në Gaza si “luftën më të egër” dhe tha se në fund të fundit, të tjerët përfitojnë kapital. Ai kritikoi gjithashtu mangësinë e përgjigjes së komunitetit ndërkombëtar ndaj Gazës.
Markoviq theksoi se i bën vetes pyetjen nëse vendet perëndimore “i japin më shumë përparësi privilegjeve të tyre apo jetës së njeriut”, duke shtuar se do të qëndrojë në flotë deri sa misioni të përfundojë.