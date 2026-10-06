Aktivizohet “Meka”: Turqia dhe Pakistani, trupa në Arabinë Saudite

Tre vendet ranë dakord të vendosin forca, por madhësia e misioneve dhe koha janë të paqarta
Turqia dhe Pakistani do të ndihmojnë Arabinë Saudite brenda kuadrit të Marrëveshjes së Mekës që tre vendet përfunduan në verë, pas sulmeve të huthinjve.
Vendimi për të aktivizuar masat kolektive të pengimit u mor pas një takimi urgjent të Komitetit të Politikës Strategjike dhe Mbrojtjes në Riad.
Në deklarata, ministri i Mbrojtjes i Arabisë Saudite, Princi Khalid bin Salman, vuri në dukje se masat do të jenë një përgjigje ndaj sulmeve kundër vendit të tij dhe atyre që janë përgjegjës për to.
Nga ana e tij, Pakistani, përmes Ministrisë së Jashtme, vëren se tre vendet janë zotuar të zbatojnë detyrimet e tyre të mbrojtjes kolektive.
Nuk dihet se sa ushtarë do të dërgojnë të dy vendet në Arabinë Saudite, cilat njësi do të zhvendosen ose me çfarë orari për vendosjen. As rregullat e angazhimit nuk dihen.
Së fundmi, komiteti dënoi sulmet e tentuara ndaj Mekës dhe Medinës, si dhe sulmet e vazhdueshme ndaj qyteteve saudite dhe instalimeve politike dhe ekonomike.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, pas mbledhjes së Komitetit, deklaroi se puna për formimin institucional të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës është në fazat e saj të fundit.
Siç deklaroi ai, mbledhja ishte planifikuar tashmë, por u mbajt urgjentisht për shkak të zhvillimeve në Jemen dhe sulmeve të nisura nga rebelët Huthi kundër Arabisë Saudite. Axhenda përfshinte strukturën e aleancës dhe emërimin e një sekretari të përgjithshëm.
Pjesëmarrësit diskutuan mënyrat për të zgjidhur në mënyrë paqësore krizën, shtoi ai, dhe tha se u morën vendime që pasqyrojnë vullnetin politik të Recep Tayyip Erdogan.
“Arabia Saudite ka vërtet një qasje shumë konstruktive për zgjidhjen e këtij problemi. Patëm mundësinë ta dëgjonim përsëri. Ndamë disa nga pikëpamjet tona.”
Fidan theksoi kontributin e ministrit të Mbrojtjes Yasar Guler dhe Shefit të Shtabit të Përgjithshëm, Gjeneral Selcuk Bayraktaroglu, në diskutimet ushtarake, operacionale dhe teknike. /tesheshi