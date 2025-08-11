Alarm për shëndetin nga nxehtësia lëshohet për disa pjesë të Anglisë teksa temperaturat rriten

Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) dhe Zyra Meteorologjike kanë lëshuar një alarm të verdhë për shëndetin nga nxehtësia për pesë rajone të Anglisë, transmeton Anadolu.
Midlandi Perëndimor, Midlandsi Lindor, Londra, Juglindja e Anglisë dhe Lindja e Anglisë do të jenë nën alarm nga e marta deri të mërkurën.
Përveç kësaj, një alarm i verdhë është lëshuar për rajonet Veriperëndimore dhe Verilindore gjatë të njëjtës periudhë.
Rajonet Jugperëndimore, si dhe Yorkshire dhe Humber tashmë janë nën një alarm të verdhë, që po ashtu do të vazhdojë.
Një alarm i verdhë për shëndetin nga nxehtësia do të thotë se nxehtësia me shumë gjasa do të ndikojë në të gjithë shërbimin shëndetësor, me probleme të mundshme shëndetësore në të gjithë popullsinë.
Personat mbi 65-vjeç ose ata me probleme shëndetësore ekzistuese si sëmundje të frymëmarrjes ose të zemrës janë në rrezik më të lartë.
Dr. Paul Coleman, konsulent në shëndetin publik në UKHSA, tha se parashikohet që temperaturat të rriten mbi 30 gradë Celsius në pjesët qendrore dhe jugore të vendit gjatë ditëve të ardhshme dhe se në përgjithësi pritet mot i nxehtë në shumicën e rajoneve të Anglisë.
“Këto lloj temperaturash mund të rezultojnë në pasoja të rënda shëndetësore në të gjithë popullatën, veçanërisht tek ata që janë të prekshëm, siç janë të moshuarit ose ata me probleme serioze shëndetësore”, tha Coleman.
Publiku këshillohet të qëndrojë i hidratuar, të shmangë aktivitetet e lodhshme në natyrë gjatë kohës më të nxehtë të ditës dhe të ketë kujdes për shenja të sëmundjeve që lidhen me nxehtësinë.