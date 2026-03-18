Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Alarmet bien në jug të Izraelit pas lëshimit të raketave nga Irani

Alarmet bien në jug të Izraelit pas lëshimit të raketave nga Irani

Sirena alarmi janë dëgjuar në jug të Izraelit pasi ushtria izraelite njoftoi se ka identifikuar raketa të lëshuara nga Irani drejt territorit të saj.

Autoritetet ushtarake u kanë bërë thirrje banorëve në zonat e rrezikuara të strehohen menjëherë në hapësira të sigurta, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për të ndërhyrë ndaj kërcënimit.

Sipas transmetuesit Channel 12, sirenat janë dëgjuar në dhe përreth qytetit Beersheba si dhe në rajonin e Negevit.

Ngjarje të ngjashme janë raportuar edhe më herët, ku raketat iraniane kanë shkaktuar aktivizimin e sirenave në disa zona të Izraelit dhe kanë detyruar banorët të futen në strehimore për siguri /mesazhi

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram