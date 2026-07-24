Albanese e OKB-së paralajmëron për përshkallëzimin e dhunës izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar

Raportuesja e posaçme e OKB-së për situatën e të drejtave të njeriut në territorin e pushtuar palestinez, Francesca Albanese, ka paralajmëruar për përshkallëzimin e dhunës nga kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor dhe ka bwrw thirrje për vendosjen e një pranie ndërkombëtare mbrojtëse për civilët palestinezë, transmeton Anadolu.
“Alarm!! Po raportohen sulme të dhunshme në të gjithë Bregun Perëndimor, veçanërisht në pjesën veriore dhe në Nablus”, shkroi Albanese në rrjetin social amerikan X.
Ajo pretendoi se “grupe kolonësh, terroristë të mbështetur plotësisht nga ushtarët izraelitë, po bëjnë thirrje për ‘gjak’, fjalë për fjalë”.
Albanese u bëri thirrje shteteve që të “vendosin një prani mbrojtëse” për të mbrojtur civilët palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ajo ndau gjithashtu atë që e përshkroi si një pamje ekrani që po qarkullon në platformat e mediave sociale të kolonëve izraelitë. Imazhi përmbante tekst në hebraisht, së bashku me një përkthim në anglisht ku thuhej: “Ne duam hakmarrje. Jo vendbanime të reja, jo premtime për më shumë njësi banimi. Ne duam të shohim gjak. Nuk ka ngushëllim pa hakmarrje”.
Paralajmërimi i saj erdhi disa orë pasi organizata për të drejtat e njeriut, përfshirë edhe organizata izraelite, i bënë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjë urgjentisht për të ndalur sulmet e kolonëve izraelitë dhe ushtrisë ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Këto thirrje pasuan një sulm nga kolonët izraelitë, të mbështetur nga forcat izraelite, ndaj qytetit Tell, pranë Nablusit, ku sipas autoriteteve palestineze dhe izraelite u vranë katër palestinezë, si dhe një kolon izraelit dhe një ushtar izraelit.
Më herët, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, urdhëruan atë që e përshkruan si një “operacion ushtarak në shkallë të gjerë” në fshatrat palestineze në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, pas një sulmi me armë zjarri pranë vendbanimit të paligjshëm Havat Gilad.
Sipas korrespondentëve të Anadolu, kolonët izraelitë sulmuan më vonë fshatrat palestineze Sarra dhe Urif, në qeverinë e Nablusit, duke u vënë flakën shtëpive dhe pronave të tjera palestineze, ndërsa banorët u përballën me ta duke hedhur gurë.
Dhuna në Bregun Perëndimor të pushtuar është intensifikuar që kur Izraeli nisi ofensivën ushtarake në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023. Sipas shifrave zyrtare palestineze, gjatë kësaj periudhe janë vrarë të paktën 1.182 palestinezë, mijëra të tjerë janë plagosur dhe afro 24.000 persona janë arrestuar gjatë bastisjeve ushtarake izraelite dhe sulmeve të kolonëve.