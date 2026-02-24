Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio do të qëndrojë në shitje deri në vitin 2027

Lajm i shkëlqyer për ata që janë të apasionuar pas makinave me benzinë – Alfa Romeo ka njoftuar se Giulia Quadrifoglio do të mbetet në shitje deri në vitin 2027.
Vëllai/motra e saj, Stelvio Quadrifoglio, do të vazhdojë të funksionojë deri vitin tjetër, me Alfa që pretendon se e ka marrë vendimin “në përgjigje të kërkesave nga entuziastët”.
“Siç u njoftua në panairin e veturave në Bruksel 2026, ne po rihapim porositë për Giulia dhe Stelvio Quadrifoglio, për të mbajtur një premtim të bërë klientëve tanë që i kushtojnë më shumë vëmendje performancës ekstreme dhe emocioneve të pastra të natyrshme në ADN-në e Alfa Romeo-s”, tha shefi Santo Ficili.
“Kjo është mënyra më e mirë për të festuar një nga simbolet më të famshme në botën e automobilave, i cili sjell me vete një kërkim shekullor për përsosmëri teknike të aplikuar në makinat e konkurrencës dhe prodhimit”, shtoi ai.
Sigurisht, si Giulia ashtu edhe Stelvio duhej të ndërpriteshin vitin e kaluar, por pezullimi i ekzekutimit vjen ndërsa Alfa shtyn zëvendësimet e saj tërësisht elektrike dhe hibride.
Dhe versionet standarde 2.0 litra me katër cilindra të secilës makinë do të vazhdojnë edhe për disa vite të tjera, por është limuzina V6 me 513 kuaj fuqi me dy turbo që ju dëshironi vërtet. Nuk ka asnjë informacion nëse çmimet do të ndryshojnë këtu në Evropë.