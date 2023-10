Aliyev ngre flamurin e Azerbajxhanit në Nagorno-Karabakh

Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ngriti sot flamurin e vendit të tij në kryeqytetin e ish enklavës separatiste të Nagorno-Karabakut, të cilën forcat azere e morën nën kontrollin e tyre muajin e kaluar.

“Presidenti i Republikës së Azerbajxhanit Ilham Aliyev ngriti flamurin e Republikës së Azerbajxhanit në qytetin Khankendi dhe mbajti një fjalim,” tha presidenca në një deklaratë të shkurtër.

Kryeqyteti i Nagorno-Karabakut quhet Khankendi nga azerët dhe Stepanakert nga armenët. Nagorno-Karabakh (armenët e quajnë “Artsakh”) është një rajon malor në Kaukazin e Jugut, i njohur ndërkombëtarisht si territor i Azerbajxhanit.

Ilham Aliyev raised the National Flag of #Azerbaijan in #Khankendi. His primary goal as the President was to return all our lands. Today is a day when dreams come true and justice prevails. Thank you Mr.President, congratulations Azerbaijan! #KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/sLOgZdoZKd

