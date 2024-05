Altun: Palestina e pavarur e vetmja zgjidhje për paqen rajonale

Drejtori i Komunikimit të Turqisë, Fahrettin Altun, ka riafirmuar mbështetjen e palëkundur të vendit të tij për Palestinën, duke theksuar mbështetjen e vazhdueshme për të drejtat palestineze në mes të sfidave në rritje.

Gjatë një interviste me Al Jazeera, Altun bëri vërejtje për disa çështje, duke përfshirë qëndrimin e Turqisë ndaj konfliktit Izrael-Palestinë, përpjekjet e vendit të tij kundër terrorizmit dhe aktivitetet e fundit diplomatike nga Ankaraja.

“Nën udhëheqjen e presidentit tonë, Turqia do të përpiqet me forcë për ndërprerjen e menjëhershme të masakrës në Palestinë dhe krijimin e një shteti sovran, të pavarur palestinez me kryeqytet në Jerusalemin Lindor, bazuar në kufijtë e vitit 1967 dhe zotërimin e integritetit territorial”, tha Altun duke shtuar se nuk ka rrugë tjetër që paqja të mbizotërojë në rajon.

Ai theksoi rolin udhëheqës të Turqisë në nivel global në prioritizimin e çështjes palestineze, veçanërisht që nga 7 tetori, si dhe angazhimin e saj për ndihmën humanitare.

Dorëzimi i një opinioni ligjor nga Turqia në Gjykatë në lidhje me veprimet e Izraelit në Palestinë, në përputhje me një vendim të OKB-së, tregon më tej angazhimin e saj për të respektuar të drejtën ndërkombëtare.

Altun nënvizoi rolin aktiv të Turqisë në propozimin e zgjidhjeve dhe nxitjen e unitetit midis fraksioneve palestineze. Ai përsëriti përkushtimin e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan ndaj veprimit të integruar midis udhëheqësve palestinezë.

Kufizimet tregtare me Izraelin

Për çështjen e kufizimeve tregtare me Izraelin, Altun sqaroi qëndrimin e Turqisë, duke theksuar se marrëdhëniet e vendit të tij me Izraelin tashmë ishin përkeqësuar ndjeshëm para ngjarjeve të fundit. Ai theksoi vendimin e Turqisë për të ndaluar dërgesat ushtarake në Izrael dhe mbështetjen e saj për Palestinën.

Duke filluar nga fillimi i majit, Turqia ka ndaluar të gjitha eksportet dhe importet drejt dhe nga Izraeli, si një masë ndëshkuese kundër luftës brutale të Tel Avivit në Gaza që ka vrarë më shumë se 35.300 palestinezë në pak më shumë se gjashtë muaj.

“Ka pasur një çështje të gjatë izraelite në Lindjen e Mesme, e cila erdhi në krye më 7 tetor 2023. Si Turqi, ne do të ndërmarrim çdo hap të nevojshëm për ta zgjidhur këtë çështje me seriozitetin e një shteti dhe në favor të palestinezëve të shtypur. Askush të mos e vërë në dyshim këtë”, tha Altun.

Altun hodhi poshtë thashethemet rreth produkteve turke që arrinin në ushtrinë izraelite si pjesë e një fushate dezinformimi. Ai theksoi mbështetjen e palëkundur të Turqisë për palestinezët dhe përpjekjet e saj për ta mbajtur Izraelin përgjegjës për veprimet e tij.

Vazhdojnë përpjekjet diplomatike për armëpushim

Lidhur me përpjekjet diplomatike, Altun nënvizoi angazhimin e Presidentit Erdoğan për të kërkuar një armëpushim dhe angazhimin e tij për arritjen e një shteti sovran palestinez. Ai shprehu besimin se udhëheqja e Turqisë do të kontribuojë në paqen rajonale.

Politika e jashtme e Turqisë, e përqendruar në stabilitet, u theksua nga Altun. Ai tha se marrëdhëniet e Turqisë me vendet e rajonit mbeten të paprekura nga zgjedhjet lokale dhe përpjekjet e saj për normalizimin e marrëdhënieve vazhdojnë.

Përpjekjet e Turqisë kundër terrorizmit

Altun nënvizoi marrëveshjet e fundit të Turqisë me Irakun, duke theksuar angazhimin e saj për bashkëpunimin dhe stabilitetin rajonal. Ai gjithashtu trajtoi qëndrimin e Türkiyes ndaj terrorizmit, duke pohuar vendosmërinë e saj për të luftuar në mënyrë të pavarur organizatat terroriste.

Drejtori i komunikimit theksoi gjithashtu qasjen parimore dhe humanitare të Türkiyes ndaj krizave globale, duke mbrojtur paqen dhe stabilitetin.

Ai shprehu besimin në rolin e vendit të tij në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konflikteve dhe mbrojtjen e stabilitetit global.

16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı https://t.co/ENtivvIvZC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 15, 2024