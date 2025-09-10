Ambasadori izraelit në SHBA kërcënon me sulme të reja ndaj liderëve të Hamasit

Ambasadori i Izraelit në SHBA, Yechiel Leiter kërcënoi me sulme të reja ndaj udhëheqësve të Hamasit, duke pretenduar se ata do të “arrijnë qëllimet e tyre” herën tjetër, edhe pse këtë herë nuk i arritën, transmeton Anadolu.
Ambasadori Leiter gjatë një transmetimi në “Fox News” komentoi sulmin e Izraelit ndaj ekipit negociator të Hamasit në Katar. Kur u pyet për dënimet dhe kritikat nga disa vende për sulmin ndaj Katarit, Leiter tha se Tel Avivi do t’i “kapërcejë këto kritika”.
Kur prezantuesi i “Fox News” e pyeti nëse ata kanë “arritur apo jo qëllimet e tyre në sulmin ndaj ekipit negociator të Hamasit në Doha”, Leiter kërcënoi me sulme të reja, duke thënë se “Nëse jo këtë herë, do të vrasin liderët e Hamasit herën tjetër”.
Ushtria izraelite nisi dje sulm me avionë luftarakë ndaj ndërtesës ku ndodhej ekipi negociator i Hamasit në kryeqytetin e Katarit, Doha.
Hamasi tha se ekipi i tij udhëheqës i ka mbijetuar atentatit izraelit dhe se në sulm u vranë djali i anëtarit të Byrosë Politike të Hamasit, Khalil al-Hayyah, katër anëtarë të Hamasit dhe një oficer policie nga Katari.