Anadolu i dorëzon Prokurorit të GJNP-së versionet e përditësuara të “Trilogjisë së Gazës”

Botimet e zgjeruara dhe të përditësuara të “Trilogjisë së Gazës” të Agjencisë Anadolu, që dokumentojnë gjenocidin e Izraelit në Gaza, iu dorëzuan Zyrës së Prokurorit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP).
Librat – “Dëshmi”, “Dëshmitar” dhe “I pandehur” – iu dorëzuan Njësisë për Menaxhimin e Provave dhe Materialeve Hetimore të prokurorit, e cila regjistron, klasifikon dhe përputh materialet provuese të marra nga gjykata me dosjet hetimore.
Dorëzimi i fundit do të thotë se zyra e prokurorit tashmë disponon botimet më të fundit të të tre vëllimeve, përfshirë “Dëshmi”, botimi i parë i të cilit ishte dorëzuar më herët në GJNP.
“Dëshmi”, tashmë në botimin e tij të 10-të, dokumenton sulmet izraelite në Gaza përmes fotografive dhe pamjeve video të realizuara nga gazetarët e Anadolut në terren. Libri thotë se fushata ushtarake e nisur nga Izraeli nën drejtimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu në tetor 2023 shkaktoi shkatërrimin dhe humbjet më të mëdha të jetëve njerëzore që nga Nakba e vitit 1948 dhe vë në pah shkeljet e përsëritura të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj humanitare.
Libri, thekson se sulmet e ndërmarra nga ushtria izraelite nën drejtimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu në tetor 2023 sollën shkatërrimin dhe humbjet më të mëdha të jetëve të parë që nga Nakba e vitit 1948 dhe se gjatë ofensivës së vazhdueshme janë shkelur në mënyrë të përsëritur shumë parime të së drejtës ndërkombëtare dhe humanitare.
Botimi shërben gjithashtu si një përmbledhje e dëshmive të dorës së parë nga Gaza dhe si referencë për përpjekjet ndërkombëtare për llogaridhënie lidhur me krimet e pretenduara të kryera nga qeveria izraelite.
“Dëshmitar”, tashmë në botimin e tij të katërt, përmbledh dëshmi të drejtpërdrejta nga palestinezë, gazetarë turq dhe anëtarë të shoqërisë së Gazës me të cilët u arrit të komunikohej gjatë luftës. Ai fokusohet te historitë personale pas provave të paraqitura në “Dëshmi” dhe shqyrton dështimin e një pjese të bashkësisë ndërkombëtare për të parandaluar, trajtuar në mënyrë të duhur ose dënuar ngjarjet në Gaza.
Vëllimi i fundit, “I pandehur”, fokusohet te administrata e Netanyahut dhe individët që, sipas tij, mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për dhunën dhe shkatërrimin në Gaza.
Libri dokumenton figura politike, ushtarake, të biznesit, akademike dhe kulturore të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me përpjekjet e luftës, me synimin për të ruajtur një dokumentim historik për llogaridhënien në të ardhmen.
Fotografitë e përfshira në trilogji janë paraqitur më parë nga Afrika e Jugut si prova në çështjen për gjenocid kundër Izraelit para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.
Gjatë seancave dëgjimore, përfaqësuesit ligjorë të Afrikës së Jugut shfaqën fotografi të realizuara nga gazetarët e Anadolut si pjesë e argumenteve të tyre për pretendimet mbi qëllimin gjenocidal në Gaza.