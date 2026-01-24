Analiza e Newsweek: Pse “Bordi i Paqes” i Trump-it është i dënuar të dështojë

Kur diplomacia personale sfidon institucionet, paqja mbetet e brishtë…
Në një analizë të botuar në revistën e njohur amerikane ”Newsweek”, Barney Henderson shqyrton nismën më të re të presidentit Donald Trump, të quajtur “Bordi i Paqes”. Edhe pse Trump e prezantoi këtë organ në Davos si një mekanizëm prestigjioz për t’i dhënë fund “makinerisë së luftës”, Henderson argumenton se projekti ka më shumë gjasa të dështojë sesa të sjellë paqe të qëndrueshme.
Mbivendosje institucionale
Sipas Newsweek, problemi i parë lidhet me mbivendosjen e kompetencave. Departamenti i Shtetit dhe Pentagoni tashmë menaxhojnë diplomacinë dhe sigurinë, ndaj një bord i ri “ose do ta dyfishonte punën e tyre, ose do ta sabotonte atë”. Ky kaos strukturor e bën nismën jopraktike që në fillim.
Boshllëk në zbatimin praktik
Henderson thekson se Bordit të Paqes i mungojnë mjetet për të detyruar palët të respektojnë marrëveshjet. Pa trupa nën komandë dhe pa kontroll mbi sanksionet, bordi mbetet pa fuqi zbatuese. “Pa instrumente detyruese, paqja do të varej vetëm nga vullneti i mirë – gjë që është e rrallë në kohë lufte”, shkruan ai.
Legjitimitet i dobët ndërkombëtar
Një tjetër pengesë është mungesa e legjitimitetit global. Refuzimi i aleatëve si Britania dhe Franca për të marrë pjesë, për shkak të përfshirjes së Putinit, e lë bordin të izoluar. Henderson thekson se marrëveshjet e paqes zgjasin vetëm kur procesi është i besueshëm, ndërsa një bord i emëruar ekskluzivisht nga presidenti amerikan do ta kishte të vështirë të fitonte besim jashtë vendit.
Stili diplomatik i Trump-it
Analisti kritikon edhe stilin diplomatik të Trumpit, i cili favorizon “raportin personal” mbi strukturat institucionale. Edhe pse ky stil prodhon samite dramatike, Henderson vëren se pa mbështetjen e ushtrive dhe aktorëve rajonalë, marrëveshjet e arritura në nivelin më të lartë rrallëherë mbijetojnë në terren.
Në përfundim, analiza sugjeron se “Bordi i Paqes” mund të jetë thjesht një përpjekje për të zëvendësuar strukturat globale me një sistem të bazuar te dëshirat personale të udhëheqësit, më shumë simbolik sesa funksional. /tesheshi