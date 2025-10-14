“Anija e Mirësisë” e 17-të e Turqisë niset me anije me ndihma humanitare për Gazën

“Anija e Mirësisë” e 17-të, e ngarkuar me rreth 900 tonë materiale ndihme humanitare që synojnë përmbushjen e nevojave themelore të popullit të Gazës, u nis të martën nga porti ndërkombëtar i Mersinit në jug të Turqisë për në Portin Al Arish të Egjiptit, transmeton Anadolu.
Dërgesa, e organizuar nën koordinimin e Autoritetit të Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) të Turqisë dhe në bashkëpunim me Gjysmëhënën e Kuqe Egjiptiane, përfshinte kontribute nga 17 organizata joqeveritare.
Ndihma do të arrijë në pikën kufitare Karem Abu Salem nëpërmjet portit Al Arish të Egjiptit, portit më të afërt me Gazën. Të përgatitura për të ndihmuar në përmbushjen e nevojave thelbësore të banorëve të Gazës, paketat e ndihmës përfshijnë ushqime të gatshme, produkte të konservuara dhe formulë për foshnje.
Që nga fillimi i sulmeve të Izraelit në Rripin e Gazës më 8 tetor 2023, Turqia ka ofruar ndihmë humanitare përmes 16 anijeve dhe 14 avionëve nën koordinimin e AFAD-it.
Një armëpushim u arrit javën e kaluar, si pjesë e planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump për t’i dhënë fund përgjithmonë luftës që vrau më shumë se 67 mijë palestinezë dhe shkatërroi enklavën.