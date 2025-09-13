Anija vetëm për gra i bashkohet Flotilës për Gazën

Një anije me ekuipazh krejt femra i është bashkuar Flotilës Globale “Sumud”, e cila po udhëton drejt Gazës me synimin për të thyer bllokadën izraelite.
Pesëmbëdhjetë aktiviste nga Evropa, Amerika Latine dhe Azia u nisën nga porti i Bizertes në Tunizi për t’u bashkuar me dhjetëra anije të tjera në udhëtim.
“Gratë palestineze simbolizojnë guximin dhe vendosmërinë përballë shkatërrimit,” tha Malika, një infermiere nga Franca. “Ne zgjodhëm të kishim një anije vetëm për gra si një gjest solidariteti dhe respekti.”
Ajo shtoi se grupi, ndonëse i përbërë nga pjesëmarrëse që nuk ishin njohur më parë, u bashkua shpejt rreth një qëllimi të përbashkët: “Vijmë nga vende të ndryshme – Francë, Kili, Portugali, Spanjë e të tjera – por Gaza na ka bashkuar.”
Organizatorët theksuan se misioni i flotilës është të krijojë një korridor humanitar për civilët në enklavën e rrethuar. “Qeveritë kanë dështuar t’i mbrojnë, prandaj ne po hedhim këtë hap,” tha Malika. /mesazhi