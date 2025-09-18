Anijet e Flotiljes Globale “Sumud” takohen në Mesdhe për të lundruar drejt Gazës

Anijet e flotiljes me ndihma me destinacion Gazën u bashkuan pranë Siçilisë në Detin Mesdhe të enjten përpara se të niseshin për në Rripin e Gazës për të thyer bllokadën izraelite ndaj enklavës palestineze, thanë organizatorët, transmeton Anadolu.
Shumë anije që u nisën nga Spanja, Tunizia dhe Libia kanë arritur pranë Siçilisë jugore, duke u bashkuar me anijet italiane që prisnin mbërritjen e tyre, tha Flotilja Globale “Sumud” në platformën amerikane të medias sociale X.
Gjurmuesi zyrtar i flotiljes tregoi gati 40 anije të pranishme në jug të Siçilisë ndërsa anijet greke janë ende në rrugë për t’u bashkuar me to.
“Më shumë anije po i bashkohen misionit, duke forcuar flotën në rrugën e saj drejt Gazës”, tha iniciativa globale në një deklaratë të veçantë.
Të martën, Komiteti Ndërkombëtar për Thyerjen e Rrethimit Izraelit të Gazës tha se të gjitha anijet do të nisen së bashku drejt brigjeve të Gazës pasi të mblidhen pranë Maltës.
Konvoji aktual është më i madhi i këtij lloji, me synimin të sfidojë bllokadën dhe të dorëzojë ndihma humanitare për palestinezët në Gaza, që po përballen me kushte të urisë nën mbylljen shumëmujore të të gjitha kalimeve nga Izraeli.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 65 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, shumica gra e fëmijë. Bombardimet e pandërprera e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë sjellë uri masive dhe përhapje sëmundjesh.