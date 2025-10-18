Antarktida tregon humbje të shpejtë të akullit, teksa ngrohja pasqyron shkrirjen e Grenlandës

Stabiliteti i ngrirë i Antarktidës po tregon shenja të shpërbërjes nën presionin e ngrohjes globale, me shkencëtarët që vëzhgojnë rritje të shkrirjes së sipërfaqes, përshpejtim të akullnajave dhe tkurrje të akullit detar të ngjashëm me tendencat e vërejtura në Grenlandë, transmeton Anadolu.
Sipas faqes së internetit ‘Ars Technica’, hulumtimi i botuar në ‘Nature Geoscience’ tregon se ngrohja në Polin e Jugut po shkakton humbje të konsiderueshme të akullit në një rajon që dikur mendohej se ishte i mbrojtur nga ndryshimet e shpejta klimatike, tha faqja e internetit Ars Technica.
“Ne menduam se do të duheshin shekuj që të shihej ndonjë lloj ndikimi klimatik në Antarktidë. Dhe kjo nuk është vërtet e vërtetë ” tha Ruth Mottram, autore kryesore e studimit dhe studiuese e akullit në Institutin Meteorologjik Danez.
Shtresa e akullit e Antarktidës shtrihet në 5.4 milionë milje katror dhe përmban ujë të ngrirë të mjaftueshëm për të rritur nivelin global të detit me 190 këmbë (58 metra) nëse shkrihet plotësisht.
Vetëm shtresa e akullit të Antarktidës Perëndimore përmban akull të aftë për të rritur nivelin e detit me më shumë se 3 metra.
Shembja e shtresës së akullit ‘Larsen B’ në vitin 2002, pas verave rekord të ngrohta, shënoi një pikë kthese dramatike.
“Thjesht nuk mund ta besonim ritmin me të cilin ndodhi,” tha Helen Amanda Fricker nga Instituti i Oqeanografisë Scripps.
Humbja e akullit është katërfishuar që nga vitet 1990, me shtresat e akullit të dobësuara që nuk arrijnë të frenojnë akullnajat dalëse.
“Në një moment, nuk ka më ndalesë”, tha Fricker.
Mottram, nga ana e saj, theksoi një valë të jashtëzakonshme të nxehtësisë në vitin 2022 që arriti thellë në shtresën e akullit të Antarktidës Lindore, e cila më parë shihej si rajoni më i qëndrueshëm, e nxitur nga lumenj intensivë atmosferik.
Vëzhgimet satelitore tani tregojnë se rrymat ngrohëse të oqeanit po shkelin rrymën mbrojtëse rrethore të kontinentit, duke sjellë nxehtësi në bazën e rafteve të akullit.
Eric Rignot, profesor i shkencës së sistemit të Tokës në Universitetin e Kalifornisë në Irvine, tha se përvoja e Grenlandës ndihmon në parashikimin e ndryshimeve në Antarktidë.
“Nuk ka fizikë të re në Groenlandë që nuk vlen për Antarktidën dhe anasjelltas”, tha ai.
Edhe pse Antarktida aktualisht po ngrohet me një ritëm pak më të ulët se mesatarja globale, Mottram theksoi se kontinenti nuk është më i izoluar.
“Ajo që ndodh atje do të ndikojë në pjesën tjetër të sistemit global të klimës”, tha ajo, duke shtuar se hulumtimi thekson nevojën urgjente për të ulur emetimet e gazrave serrë.
“E vetmja mënyrë që do të dalim nga ky problem është të ulim sa më shumë që të jetë e mundur gazrat serrë, sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi ajo.