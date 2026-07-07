Arabia Saudite akuzon Iranin për sulm ndaj një cisterne saudite në Ngushticën e Hormuzit

Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite ka akuzuar Iranin për sulm ndaj një cisterne saudite që po kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Në një deklaratë, ministria dënoi ashpër incidentin dhe i bëri thirrje Teheranit që të ndalojë menjëherë “praktikat që kërcënojnë lundrimin ndërkombëtar detar dhe furnizimin global me energji”.
Autoritetet saudite e cilësuan sulmin si një kërcënim serioz për sigurinë e rrugëve detare ndërkombëtare dhe stabilitetin e tregjeve globale të energjisë. /mesazhi