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Arabia Saudite akuzon Iranin për sulm ndaj një cisterne saudite në Ngushticën e Hormuzit

Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite ka akuzuar Iranin për sulm ndaj një cisterne saudite që po kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit.

Në një deklaratë, ministria dënoi ashpër incidentin dhe i bëri thirrje Teheranit që të ndalojë menjëherë “praktikat që kërcënojnë lundrimin ndërkombëtar detar dhe furnizimin global me energji”.

Autoritetet saudite e cilësuan sulmin si një kërcënim serioz për sigurinë e rrugëve detare ndërkombëtare dhe stabilitetin e tregjeve globale të energjisë. /mesazhi

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