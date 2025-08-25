Arabia Saudite bën thirrje për t’i dhënë fund “krimeve izraelite”

Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite ka dënuar sulmet izraelite ndaj personelit mjekësor dhe gazetarëve në Gaza.
Në deklaratë thuhet se “Mbretëria refuzon shkeljet e vazhdueshme të Izraelit ndaj ligjit dhe normave ndërkombëtare” dhe u bën thirrje vendeve të botës që të ndalojnë “krimet izraelite”, duke theksuar nevojën për mbrojtjen e punonjësve mjekësorë, ekipit të ndihmës dhe gazetarëve.
Rijadi ka ritheksuar angazhimin e tij për Nismën Arabe të Paqes 2002, që parashikon njohjen e Izraelit vetëm pas krijimit të një shteti palestinez. /mesazhi