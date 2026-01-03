Arabia Saudite fton palët jemenase për dialog, separatistët e mbështetur nga Emiratet kërkojnë referendum për pavarësi

Arabia Saudite ka ftuar fraksionet politike nga jugu i Jemenit në Riad për një “dialog gjithëpërfshirës”, në një moment tensionesh të shtuara pasi një grup separatist i mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe ka shpallur synimin për krijimin e një shteti të pavarur në jug të vendit.
Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Jashtme saudite bëri të ditur se ftesa ka për qëllim “diskutimin e zgjidhjeve të drejta për çështjen jugore”, duke theksuar rëndësinë e dialogut politik për stabilitetin e Jemenit dhe rajonit.
Ftesa vjen ndërkohë që Këshilli Tranzicional Jugor (STC), grup separatist i mbështetur nga Emiratet, ka prezantuar një dokument të quajtur “kushtetutë”, në të cilin shpallet krijimi i ashtuquajturit “Shteti i Arabisë Jugore”. STC ka bërë thirrje gjithashtu për mbajtjen e një referendumi për pavarësinë e jugut të Jemenit.
Zhvillimi rrezikon të komplikojë edhe më tej situatën politike në Jemen, i cili prej vitesh është i përfshirë në një konflikt shkatërrues. Vëzhguesit paralajmërojnë se përpjekjet për ndarje territoriale mund të minojnë proceset e paqes dhe të thellojnë fragmentimin e vendit.
Arabia Saudite, e cila luan një rol kyç në dosjen jemenase, ka theksuar se çdo zgjidhje duhet të vijë përmes dialogut dhe konsensusit mes palëve jemenase, pa hapa të njëanshëm që mund të çojnë në destabilizim të mëtejshëm. /mesazhi