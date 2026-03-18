Arabia Saudite: Katër persona të plagosur nga mbeturinat e raketave të rëna në Riad

Katër persona u plagosën nga mbeturinat e një rakete balistike të interceptuar në Riad të mërkurën, njoftoi Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Agjencia tha në një deklaratë se të lënduarit u raportuan pasi fragmente ranë mbi një ndërtesë banimi në qytetin e Riadit.
Katër banorë aziatikë u plagosën në incident, i cili gjithashtu shkaktoi dëme të kufizuara materiale, shtoi ajo.
Agjencia dënoi sulmet ndaj objekteve civile si “një shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare humanitare”.
Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri më tani rreth 1.300 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe ndërprerje në tregjet globale dhe në aviacion.