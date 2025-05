Arabia Saudite lanson planin e Haxhit 2025 të drejtuar nga inteligjenca artificiale

Arabia Saudite ka planin e saj më të madh operativ të Haxhit ndonjëherë, duke shfrytëzuar inteligjencën artificiale të përparuar dhe teknologjitë inteligjente për të përmirësuar shërbimet për miliona pelegrinë të Haxhit.

Iniciativa synon të përcjellë mesazhin universal të Haxhit dhe të nxjerrë në pah objektivat e tij të Sheriatit në gjuhë të shumta.

Lansimi përfshinte disa ekrane interaktive inteligjente, një platformë globale elektronike recitimi dhe një aplikacion shumëgjuhësh për Suren Al-Fatiha.

Në qendër të planit është debutimi i “Manarah 2” – një robot shumëgjuhësh me inteligjencë artificiale që udhëzon pelegrinët në kohë reale – dhe ekrane inteligjente interaktive të vendosura në vende të shenjta për të ofruara përditësime të menjëhershme në mbi 20 gjuhë.

Dr. Abdulrahman Al Sudais, Drejtor i Çështjeve Fetare, tha se teknologjitë synojnë të thjeshtojnë ritualet, të zvogëlojnë grumbullimin dhe të nxisin qetësinë.

Gjatë sezonit të Haxhit, presidenca është e përqendruar në përmirësimin e përvojës dixhitale përmes shërbimeve të integruara, inteligjencës artificiale, aplikacioneve inteligjente dhe medias, në përputhje me qëllimet e saj më të gjera të transformimit.

Me inteligjencën artificiale që menaxhon fluksin e turmave dhe aplikacionet që ofrojnë udhëzime të përshtatura, zyrtarët synojnë të vendosin standarde të reja në sigurinë dhe pasurimin e pelegrinazhit. /islamgjakova

