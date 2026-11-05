Arabia Saudite lëshon tri paralajmërime të shkurtra për “rrezik të mundshëm” në dy provinca

Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi sot tri paralajmërime të shkurtra për rrezik të mundshëm në dy provinca ndërsa më vonë njoftoi se rreziku kishte kaluar në të dyja zonat, pa sqaruar natyrën e tij, transmeton Anadolu.
Paralajmërimi i fundit u lëshua në provincën Yanbu përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm për Emergjencat, tha në një deklaratë Mbrojtja Civile në rrjetin social X. Më vonë, Mbrojtja Civile njoftoi se rreziku në Yanbu kishte kaluar, duke u bërë thirrje qytetarëve të vazhdonin të ndiqnin udhëzimet e saj dhe të shmangnin grumbullimet dhe filmimet.
Në deklarata të veçanta, Mbrojtja Civile tha se kishte lëshuar dy paralajmërime përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm për Emergjencat në provincën Sharurah, në rajonin Najran, në jugperëndim të vendit, për të paralajmëruar banorët për një rrezik të mundshëm.
Disa minuta më vonë, ajo njoftoi se rreziku në këtë provincë kishte kaluar, duke u bërë thirrje banorëve të vazhdonin të ndiqnin udhëzimet e saj dhe të shmangnin grumbullimet dhe fotografimin. Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite nuk specifikoi natyrën e rrezikut që nxiti paralajmërimet apo shkaqet e tij.
Paralajmërimet u lëshuan në një kohë kur rebelët Huthi të Jemenit vazhdojnë përshkallëzimin e sulmeve kundër Arabisë Saudite, përfshirë sulmet e fundit me raketa dhe dronë që kanë shënjestruar pjesë të ndryshme të mbretërisë.
Që nga marsi i vitit 2015, Arabia Saudite udhëheq një koalicion ushtarak në mbështetje të qeverisë së Jemenit kundër Huthive, të cilët kontrollojnë kryeqytetin Sana dhe disa provinca që nga shtatori i vitit 2014.